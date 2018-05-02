Выгоду от Евро-2012 ощутим когда-нибудь

Строительство «на вырост»

Минувшим летом экономисты не уставали подчеркивать - масштабная подготовка к чемпионату по футболу Евро-2012 вызвала основательный строительный бум, который, в свою очередь, обусловил прирост ВВП до 3% и сокращение безработицы - до 8,1% с 8,6%, по методологии Международной организации труда.

Но как только строительство закончилось, безработица «вернулась» на прежние позиции. На обновленных прошлым летом «автобанах» сейчас ведут плановый ямочный ремонт, потому что аномальный мартовский снег «съел» едва ли не весь уложенный к Евро-2012 асфальт. А временный рост ВВП очень быстро сменился резким спадом макропоказателей, последствия которого мы ощущаем до сих пор.

Даже приток инвестиций оказался далеким от «революционных» ожиданий - 5,1 млрд долл. по итогам 2012 года, что немногим превысило показатель 2011 года (4,6 млрд долл.). Эти средства едва «покрыли» объем подготовительных затрат, которые также колеблются в районе 5 млрд долл. (для сравнения: соседней Польше удалось привлечь около 34 млрд долл.).

Да что макроуровень. Трудности возникают чуть ли не по каждому реализованному проекту. В свое время премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос, а требовались ли Украине столь гигантские инфраструктурные стройки, сказал: «Какой же родитель покупает своему ребенку одежду и обувь по принципу «сегодня – на сегодня». На вырост надо брать – «с дальним прицелом». Вот только прицел оказался явно сбит. Ребенок не вырос до «запланированных» родителем размеров. И, вероятно, уже и не вырастет: востребованность проектов - откровенно низкая.

В подтверждение тому новость последних дней о возможном демонтаже «Львов-Арены». Многострадальный стадион, строительство которого велось в рекордные сроки и обошлось госбюджету в 250 млн евро, требует ежегодных ассигнований в 20 млн грн. А где их взять? Бывший директор стадиона Алексей Жуковин в интервью ряду СМИ заявил, что стадион не может окупить расходы на свое содержание и уже погряз в долгах, которые только по зарплате сотрудникам и коммунальным услугам перевалили за миллион гривен.

Каким образом эти долги гасить, непонятно. «Зарабатывать» стадионы не могут - как концертные арены или объекты туристической инфраструктуры они мало интересны. И это, между прочим, давно доказанный факт. В Португалии и Австрии – странах, принимавших футбольные чемпионаты в 2004-м и 2008-м годах, не окупаемые стадионы разобрали «по кирпичику». Потому что нести такие «чемоданы без ручек» слишком дорогое удовольствие для местных бюджетов, которые и без того основательно подорваны необходимостью возвращать займы, взятые на подготовку к футбольным первенствам.

В этом смысле «сомнительным» видится и содержание киевского стадиона «Олимпийский». Спортивный комплекс, также выстроенный под бюджетные гарантии, регулярно оказывается в центре скандалов и слухов о готовящейся передаче, целиком или частями, в частные руки. Дескать, не можете содержать – отдайте тем, кто может. Вот только как быть с «компенсацией» государственных ассигнований, выделенных на создание и содержание арены?..

А с другой стороны, правомерен ли такой вопрос, если, например, частным инвесторам, отстроившим стадионы в Донецке (полностью) и Харькове (на паритетных началах государственно-частного партнерства), никто ничего кроме бюджетного «спасибо» и не сказал… А уж об объемах текущих расходов на содержание комплексов и вовсе мало кто печется.

При этом все понимают, что ждать вала футбольных фанатов или меломанов в Киев, Донецк или Львов бессмысленно. Туристический поток образца Евро-2012, когда в страну приехали порядка 2 млн иностранцев и оставили тут по разным оценкам до 1 млрд долл., едва ли повторим.

Равно как мало повторим и «рекорд» гостиничных доходов, которые в прошлом году выросли на 37%. «Объем поступлений в бюджет от деятельности гостиниц в 2012 году вырос более чем на 37% - до 614 млн грн, а в целом по стране поступления в бюджеты всех уровней от субъектов туристической деятельности в 2012 году увеличились на 19,5% - до 1,5 млрд грн., в том числе объем туристического сбора составил 38,4 млн грн», - сообщила глава Государственного агентства по туризму и курортам Украины Елена Шаповалова.

Даром, что за общими цифрами достижений просматривается немой, но весьма логичный вопрос: как теперь все это разросшееся хозяйство использовать поэффективнее?

Причем возникает он и в отношении транспортных проектов, реализованных все также - «на вырост». С одной стороны, радует, конечно, тот факт, что экспрессы «Интерсити+», после доработки в условиях украинских дорог, пущены даже в Крым. Это определенная альтернатива традиционным ночным поездам и авиатранспорту. Но с другой стороны - давно ли ставшее нарицательным слово «хьюндай» перестало быть поводом к ерничанию и едким насмешкам?

Или другой пример: в Украине появились 4 международных аэропорта, которые сегодня усиленно наращивают объемы пассажиропотока. В частности, международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-мае текущего года увеличил пассажиропоток в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 625,1 тыс. пассажиров.

Международный аэропорт “Львов” им. Данила Галицкого за пять месяцев увеличил пассажиропоток на 48,6% - до 213,1 тыс. человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международный аэропорт «Харьков» в январе-марте против показателя за аналогичный период прошлого года увеличил объемы пассажирских перевозок на 46% - до 106,6 тыс. человек.

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в мае 2013 года увеличил пассажиропоток по сравнению с маем 2012 года на 18% - до 95,245 тыс. человек.

И это хорошо. Одна беда, что увеличение пассажиропотока любым возможным способом – единственный путь хоть как-то приблизится к окупаемости слишком масштабных реконструкционных проектов. Спроси сейчас любого эксперта в отрасли, для чего, скажем, Донецку потребовалась взлетная полоса длиной почти 4 км (в полтора раза больше необходимого), и он наверняка затруднится с ответом, вспомнив разве что тот факт, что на такую ВПП может сесть крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», который, к слову, в Донецк летал. Но один раз. И, возможно, последний, потому что Донецк для «Мрии» – не только не базовый аэродром, но даже не грузовой хаб.

Не менее «риторический» вопрос – целесообразность застройки крупнейшего в Украине Международного аэропорта «Борисполь», который в январе-мае 2013 года сократил пассажиропоток на 15,2% - до 2,5 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как утверждают в «Борисполе», сбой сопряжен с пертурбациями, связанными с уходом с рынка авиакомпании «Аэросвит». До конца года ситуацию обещают «выровнять». Однако никто не сбрасывает со счетов и другой истории: в марте Счетная палата Украины в ходе аудита установила, что 3,693 млрд грн бюджетных ассигнований, выделенных на строительство и реконструкцию терминалов «Борисполя», были использованы неэффективно и с нарушением законодательства вследствие недостатка контроля со стороны Министерства инфраструктуры и организации «Укревроинфрапроект». Каких-либо санкций в отношении аэропорта, правда, не последовало, но и выводов ревизоров никто не отменял.

Кстати, тогда же, в марте, ревизоры обратили внимание, что фактическая загруженность другого упомянутого аэропорта – «Львов» - составляет 8% от проектной, что «с учетом амортизации построенных мощностей обуславливает необходимость налаживания эффективной работы аэровокзала», отмечали в Счетной палате. Вот зачем нужен рост пассажиропотока, который, как оказывается, отнюдь не достижение, а прямое и необходимое условие для того, чтобы «горячие головы» не стали аэропорты по кирпичикам разбирать. Дело за малым: найти пассажиров и авиакомпании, готовые формировать свои авиабазы не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Промахи «на вылет»

Главным отрицательным моментом Евро-2012 эксперты называют колоссальную бюджетную нагрузку, которая заменила ожидаемый, но так и не прошедший инвестиционный дождь. Неспроста едва ли не все чиновники высшего ранга, отвечая на вопрос - не продолжить ли Украине взятый темп строительства в 2013 году - скромно опускали глаза, заявляя, что ресурсов для столь масштабных маневров в стране не осталось.

По мнению начальника отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрия Сологуба, негатив от проведения чемпионата сегодня весьма отчетлив. «Это и выросший уровень госдолга, возникшего из-за отсутствия частных инвестиций, и высокий дефицит торгового баланса в 2011-2012 годах, во многом обусловленный тем, что большинство товаров и услуг, связанных с подготовкой к турниру, приходилось как раз на импорт», - уверен Сологуб.

По его словам, Украина практически не получила никакого долгосрочного экономического эффекта от проведения Евро-2012. «Этот вывод поддерживают такие данные, как удручающая динамика экономического роста в последние несколько кварталов, отсутствие явного интереса иностранных туристов к Украине, а также слабая инвестиционная активность. Плюс, если посмотреть на отдельные проекты, связанные с Евро-2012 (в частности, новые стадионы и реконструированные аэропорты), то очевидно, что отдача от их использования является минимальной», - отмечает эксперт.

Отчасти с ним солидарен и управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман. «Долговая нагрузка на бюджет оказалась очень ощутимой и сейчас мы видим активное давление налоговых и таможенных органов на бизнес - правительство постоянно изыскивает новые источники поступлений в бюджет», - подчеркивает Найман.

Впрочем, по его мнению, нет худа без добра. «Несмотря на экономические сложности последующего периода, хорошо, что чемпионат по футболу прошел в Украине. Наша страна вернулась на туристические карты Европы. Построенная инфраструктура в целом была необходимой. Особенно это касается гостиниц, аэропортов и скоростных поездов», - отмечает Найман.

В свою очередь, руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен подчеркивает, что год – не срок для оценки того, что было сделано. «Если сложить все плюсы и минусы, то Евро-2012 в целом имел положительный эффект, и его будущее влияние будет еще сказываться. Положительный эффект от таких мероприятий ощутим в течение десятилетия», - резюмировал Вальчишен.

Остается добавить лишь сакраментальное «поживем - увидим». У нас иного выбора нет. Но есть возможность обратить внимание других на возникающие проблемы, которые, надо признать, сложились не только в силу наших просчетов.

Вместо послесловия

Латание бюджетных дыр и эффективное использование сооружений, как переходящее знамя, становится головной болью всех, кто принимает масштабные спортивные соревнования. И эта боль тем острее и продолжительней, чем крупнее были стройки и чем круглее оказались в итоге потраченные на них суммы. Причем ценность построенных объектов этой боли, увы, не снимает. И уж тем более не компенсирует расходов.

Не случайно же началом финансового краха Греции называют Олимпиаду в Афинах 2004 года. А дефицит бюджета Португалии вообще напрямую связывают с Евро–2004, потребовавшим от правительства страны влезть в серьезные внешние долги.

Обратная сторона организации большого футбольного праздника явно просматривается сегодня в далекой Бразилии, которая рассчитывает принять Чемпионат мира по футболу 2014 года. Первенство начнется лишь через год, а бразильцы уже не просто ропщут - устраивают уличные погромы, выступая против намерения правительства урезать любые расходы в угоду футбольному действу и одновременно повысить цены, включая стоимость проезда в общественном транспорте. В результате глава государства Дилма Руссефф официально признала: демонстранты – правы. Жаль, что украинцы не пошли по этому пути.

Олеся Сафронова (УНИАН)