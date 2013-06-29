Турецким компаниям интересны инфраструктурные проекты в Украине

Турецкие компании заинтересованы реализовывать инфраструктурные проекты в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, ссылаясь на протокол, подписанный по итогам заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии вице-премьер-министром Турецкой Республики Али Бабаджаном и вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко.

Украинская сторона выразила готовность передать Турции обновленную информацию по проектам инфраструктуры на территории Украины, а также проектам нормативных актов относительно их утверждения.

В протоколе отмечается, что участники рассматривают вопрос обмена информацией относительно создания технопарков (национальный проект «Технополис» и его составляющая Bionic Hill, национальный проект «Энергия природы» и его составляющая «Теплый дом» и национальный проект «Индустриальные парки Украины»).

Стороны обсудили важность обмена опытом и информацией относительно создания индустриальных парков, в частности, расположенных в Крыму. С этой целью страны должны обеспечить координацию между соответствующими министерствами Украины и Турецким международным агентством сотрудничества и развития (TIKA).

Межправительственная украинско-турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству была создана в соответствии с Соглашением о торгово-экономическом и техническом сотрудничестве от 4 мая 1992 года между правительствами двух стран. Главной задачей комиссии является содействие и поддержка развития партнерских отношений для укрепления сотрудничества между регионами Украины и Турции.

Турецкое международное агентство сотрудничества и развития имеет координирующие офисы в 20 странах и работает во многих странах Африки, Азии и Европе, оказывая помощь странам-партнерам в реализации проектов.