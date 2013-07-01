Девелопер «XXI Век» в 2012 году увеличил чистый убыток на 67%

Девелоперская группа «XXI Век» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистый консолидированный убыток на 67,2% - до 42,3 млн долл., говорится в годовом отчете девелопера, обнародованном на Лондонской фондовой бирже.

Главной причиной роста чистого убытка в 2012 году в компании называют снижение стоимости своих активов недвижимости, что стало следствием посткризисного периода на рынке недвижимости и фондовом рынке Украины.

Как сообщается в отчете, выручка группы в 2012 году сократилась на 16% - до 6,9 млн долл., а операционный убыток увеличился более чем в два раза - до 35,4 млн долл.

В отчете также отмечается, что чистая стоимость активов девелопера (без учета миноритарных пакетов акций) на 31 декабря 2012 года по сравнению с показателем на 31 декабря 2011 года уменьшилась на 12,5% - до 223 млн долл. Это уменьшение произошло в основном из-за переоценки стоимости недвижимости компании и отражает текущую ситуацию на украинском рынке недвижимости.

Общая сумма обязательств девелопера на 31 декабря 2012 года по сравнению с показателем на 31 декабря 2011 года снизилась на 7,8% - до 83 млн долл.

Как сообщал УНИАН, чистый консолидированный убыток девелоперской компании «XXI Век» в 2011 году составил 25,3 млн долл., что в 2,1 раза меньше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 года торговля акциями девелопера возобновлена.