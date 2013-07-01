Стоимость квартир на вторичном рынке Киева выросла на 2,7%

Средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева с 2 января по 1 июля 2013 года выросла на 2,7% до 1963 долл./кв. м, об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 554 долл./кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 020 долл./кв. м», - говорится в сообщении.

Наибольший рост в первом полугодии наблюдался в Дарницком районе, где квартиры на вторичке подорожали на 3,5% до 1 625 долл./кв. м. А меньше всего выросли в цене квартиры в Подольском районе столицы – на 1,42% до 1 863 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева с 4 мая по 3 июня текущего года выросла на 0,2% до 1 974 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.