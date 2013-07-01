Квартиры в 5 регионах Украины подорожали за первое полугодие на 2,1-3,2%

Средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Донецка, Харькова, Львова, Днепропетровска и Одессы со 2 января по 1 июля 2013 года возросла на 2,11-3,16% и составила 1 122-1 550 долл./кв. м.

Об этом сообщила консалтинговая компания SV Development.

В частности, стоимость квартир на вторичном рынке Донецка выросла на 2,78% - до 1 222 долл./кв. м. Самым дешевым в Донецке оставался Петровский район со средним показателем 869 долл./кв. м, а самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 475 долл./кв. м.

Цены на квартиры в Харькове и Львове на «вторичке» за полгода выросли соответственно на 2,55% - до 1 126 долл./кв. м, и 2,8% - до 1 507 долл./кв. м.

При этом в Харькове самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 942 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 385 долл./кв. м. А во Львове самым дешевым оставался Сыхивский район со средним показателем 1 219 долл./кв. м, самым дорогим - Галицький район, где средняя цена продажи составила 1 830 долл./кв. м.

Стоимость квартир на вторичном рынке Днепропетровска в первом полугодии выросла на 3,16% - до 1 242 долл./кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался Ленинский район со средним показателем 979 долл./кв. м, а самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 477 долл./кв. м.

По данным SV Development, стоимость квартир на вторичном рынке Одессы за шесть месяцев 2013 года выросла на 2,11% - до 1 550 долл./кв. м. Самым дешевым в Одессе оставался район Черемушки со средним показателем 1 273 долл./кв. м, а самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 764 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева с 2 января по 1 июля 2013 года выросла на 2,7% - до 1963 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.