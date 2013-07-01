В Киеве открыли публичный доступ к Градостроительному кадастру

С 20.00 1 июля будет открыт публичный доступ к информационному геопорталу Градостроительного кадастра Киева (http://mkk.kga.gov.ua), благодаря которому киевляне получат неограниченный доступ к градостроительной документации, что даст возможность формировать необходимые информационные запросы, регистрировать собственный виртуальный кабинет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«С формированием и наполнением ресурсов градостроительного кадастра перечень услуг и объем открытой информации будет расширяться. А это однозначный прорыв в построении общественного диалога в градостроительной политике города», – отметил заместитель директора столичного Департамента градостроения и архитектуры Андрей Вавриш.

Он добавил, что в Градостроительном кадастре сохраняются все геоинформационные данные, например, об объектах, территориях, функциональном назначении, праве собственности.

Относительно соответствия работы по разработке Градостроительного кадастра требованиям и стандартам, то все работы проводятся по стандартам ISO19100 и рекомендациями Директивы Евросоюза INSPIRE. Это значит, что отечественная информационная система будет базироваться на лучших мировых образцах и передовых принципах, отметили в КГГА.