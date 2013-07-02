В Житомире вода - с резким болотным запахом. Водоканал принимает меры

В Житомире вот уже два дня из-за цветения водорослей в реке Тетерев из кранов в жилых домах течет вода с резким неприятным запахом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое явление наблюдается, в частности, в многоэтажках по улице Гагарина, Шелушкова, Вокзальная и других.

Жители города жалуются в КП «Городской информационный центр» Житомирского городского совета на некачественную воду в кранах, рассказали УНИАН в горсовете.

Специалисты КП "Житомирводоканал" объясняют неприятный запах воды в квартирах сезонным цветением водорослей в местах ее забора. Там также уточнили, что "вода, которая выходит из очистных сооружений водопроводного комплекса станции второго подъема коммунального предприятия "Житомирводоканал", соответствует действующим санитарным нормам".

Вместе с тем специалисты водоканала не отрицают тот факт, что вода имеет специфический болотный запах сероводорода из-за цветения. Сейчас КП "Житомирводоканал" принимает меры для исправления ситуации.