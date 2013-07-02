Верховная Рада упростила процедуру землеотвода

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере земельных отношений относительно упрощения процедуры отвода земельных участков».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 316 народных депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов. Не голосовала в полном составе фракция «Свобода».

Законом внесены изменения в Земельный кодекс Украины, в частности, в части установления и изменения целевого назначения земельных участков. Предусмотрено, что отнесение земель к той или иной категории осуществляется на основании решений органов государственной власти, Верховного Совета Крыма, Совета министров Крыма и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями. Изменение целевого назначения земельных участков осуществляется по проектам землеустройства по их отводу.

Изменение целевого назначения участков государственной или коммунальной собственности осуществляется Верховным Советом Крыма, Советом министров АРК, органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, которые принимают решение об утверждении проектов землеустройства по отводу участков и передачи этих участков в собственность или предоставление в пользование в соответствии с полномочиями, определенными статьей 122 Кодекса.

В соответствии с законом, изменение целевого назначения земельных участков частной собственности осуществляется по инициативе владельцев участков.

Изменение целевого назначения участков частной собственности осуществляется: относительно земельных участков, расположенных в пределах населенного пункта, - сельским, поселковым, городским советом; относительно земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, - районной госадминистрацией; относительно земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов, которые не входят в территорию района, или в случае, если районная госадминистрация не образована, - Советом министров Крыма, областной госадминистрацией.

Проект землеустройства по отводу участка частной собственности, целевое назначение которого изменяется, разрабатывается по заказу владельца земельного участка без предоставления разрешения Советом министров АРК, органом исполнительной власти, органом местного самоуправления на его разработку.

Также вносятся изменения в Земельный кодекс в части изложения в новой редакции статьи 186-1 «Полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в части согласования проектов землеустройства по отводу земельных участков».

Ими предусмотрено, что проект землеустройства по отводу участков всех категорий и форм собственности подлежит обязательному согласованию с центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере земельных отношений, по месту расположения земельного участка.

Проект землеустройства по отводу земельного участка в пределах населенного пункта или земельного участка за пределами населенного пункта, на котором расположен объект строительства или планируется расположение такого объекта, подается также на согласование в структурное подразделение районной, Киевской или Севастопольской городской госадминистрации в сфере градостроения и архитектуры, а в случае, если город не входит в территорию определенного района, – в структурное подразделение исполнительного органа городского совета в сфере градостроения и архитектуры.

Проект землеустройства по отводу земельного участка природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земельного участка, расположенного на территории или в пределах объекта природно-заповедного фонда или в пределах прибрежной защитной полосы, подлежит также согласованию с органом исполнительной власти Крыма в сфере охраны окружающей природной среды, структурным подразделением областной, Киевской или Севастопольской городской госадминистраций в сфере охраны окружающей природной среды; расположенной на территории памятника национального значения, их охранных зон и охраняемых археологических территориях, подлежит также согласованию с центральным органом исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере охраны культурного наследия; расположенной на территории памятника местного значения, их охранных зон, в исторических ареалах населенных мест и других землях историко-культурного назначения, за исключением ряда случаев, подлежит также согласованию с органом исполнительной власти Крыма в сфере охраны культурного наследия, соответствующим структурным подразделением областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрации в сфере охраны культурного наследия; лесохозяйственного назначения - подлежит также согласованию с центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере лесного хозяйства; водного фонда - подлежит также согласованию с центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере развития водного хозяйства.

В ходе рассмотрения закона депутаты приняли около 30 поправок, предложенных преимущественно депутатами фракции Партии регионов. В частности, была принята поправка №16 к статье 151 закона, касающейся порядка согласования вопросов, связанных с выкупом земельных участков для общественных потребностей или по мотивам общественной необходимости. Согласно поправке, органы исполнительной власти, Верховный Совет Автономной Республики Крым, Совет министров АРК или орган местного самоуправления согласно своим полномочиям в недельный срок со дня регистрации ходатайства направляет: оригинал ходатайства с приложениями к центральному органу исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере земельных отношений, по месту расположения земельного участка. Кроме того, копия ходатайства и приложения к нему подаются также к структурному подразделению районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрации в сфере градостроения и архитектуры, а в случае, если город не входит в территорию определенного района – к структурному подразделению исполнительного органа городского совета в сфере градостроения и архитектуры. При этом вывод о согласовании места расположения объекта или отказе в таком согласовании должен быть дан в течении 10 дней со дня получения ходатайства.

Помимо этого, парламент одобрил поправку №45 к статье 15, касающейся полномочий центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере земельных отношений и землеустройства. Согласно поправке, в перечень полномочий центрального органа исполнительной власти, реализующего политику в сфере земельных отношений, добавили участие в разработке и реализации общегосударственных и региональных программ использования и охраны земель. А также осуществление сертификации инженеров-землеустроителей, инженеров-геодезистов, образования Квалификационной комиссии и ведения Госреестров сертифицированных инженеров-землеустроителей-геодезистов.