В Украине проверят обоснованность повышения коммунальных тарифов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) обратилось к облгосадминистрациям с требованием обеспечить проверку экономической обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги местными органами самоуправления в 2013 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«В очередной раз отмечаю, что в стране отсутствуют основания для повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги», – цитирует пресс-служба Темника.

По его словам, местные администрации должны проанализировать решения органов местного самоуправления о повышении тарифов и принять в соответствии с законом меры для отмены таких решений. О результатах проведенной работы облгосадминистрации должны отчитаться до 5 июля.

Также глава Минрегиона подчеркнул, что органы местного самоуправления должны работать на привлечение инвестиций, в том числе в жилищно-коммунальную отрасль. По мнению Темника, это позволит осуществить техническое переоснащение предприятий отрасли и обеспечит экономию энергоресурсов и средств.

Как сообщал УНИАН, в средине июня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак предложил пересмотреть действующее законодательство для осуществления коммунальной реформы. При этом Рыбак высказался за проведение обоснованной и взвешенной тарифной политики и изменения подходов к разработке проектно-сметной документации.