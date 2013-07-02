Попов заверяет, что станция метро «Теремки» заработает ко Дню Независимости

Конечная станция столичной подземки на Теремках заработает ко Дню Независимости.

Об этом сказал председатель КГГА Александр Попов, который проинспектировал ход строительства станции и пообщался с сотрудниками Киевметростроя, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевгоргосадминистрации.

«Мы будем пытаться открыть новую станцию метрополитена «Теремки» ко Дню Независимости. Это непросто по различным причинам и, прежде всего, из-за перебоев с финансированием. Но срок введения станции в эксплуатацию мы не переносим. Есть понимание с правительством, на уровне премьер-министра рассматривается вопрос относительно окончательного финансирования строительства на протяжении ближайшего времени. При таких условиях мы успеем к запланированному сроку открытия. В профессиональности метростроевцев я не сомневаюсь. То, что я увидел сегодня, добавляет оптимизма, станция уже сейчас практически готова», – рассказал Попов.

В настоящее время на станции продолжаются отделочные работы: на стенах выкладывают мозаику, на полу завершают укладку мрамора. Из подземки будет четыре выхода, здесь также запроектированы лифты и пандусы для людей с особыми потребностями. Посредине платформы уже начали устанавливать осветительные и указательные опоры, здесь также расположат круговые скамьи и торшерные люстры.

Напомним, ранее эту станцию метро планировалось открыть ко Дню города, но из-за перебоев с финансированием планы пришлось пересмотреть. С введением в эксплуатацию станции “Теремки” завершается строительство Куреневско-Красноармейской линии. За последние 2,5 года это будет шестая построенная станция.

Как сообщал УНИАН, ранее Попов также заявил, что за два ближайших года при условии стабильного финансирования будет построено 5 станций метро на Троещину.