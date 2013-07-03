Недвижимость в США дорожает рекордными темпами

Цены на недвижимость в США в мае выросли максимальными с февраля 2006 года темпами.

Согласно данным CoreLogic в мае текущего года рост составил 12,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом в месячном исчислении цены выросли на 2,6%, сообщают Вести.ru.

Цены на недвижимость растут уже в течение 15 месяцев подряд. Это происходит отчасти в связи с ограниченным предложением домов для продажи.

"Мы достигли середины 2013 года, и цены на жилье продолжают отвечать ростом на сокращение запасов домов на рынке", - отмечает главный экономист CoreLogic Марк Флеминг.

Некоторые эксперты прогнозируют увеличение цен на уровне 3-5% в 2013 г., поскольку рынок не будет в состоянии удерживать столь высокие темпы роста.