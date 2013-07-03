Азаров требует «бескомпромиссной реакции» на незаконное повышение коммунальных тарифов

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует бескомпромиссно реагировать на незаконное повышение местной властью тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду в ходе заседания правительства.

«Когда люди сообщают о «местном креативе» относительно повышения тарифов, я требую бескомпромиссной реакции. Нужно оперативно разбираться в каждом случае и добиваться отмены незаконных решений», - цитирует пресс-служба Азарова.

По словам премьера, позиция правительства относительно обеспечения тарифно-ценовой стабильности является неизменной, поскольку уровень тарифов непосредственно влияет на жизненный уровень людей и платежеспособность населения.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обратилось к облгосадминистрациям с требованием обеспечить проверку экономической обоснованности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги местными органами самоуправления в 2013 году. О результатах проведенной работы облгосадминистрации должны отчитаться до 5 июля.