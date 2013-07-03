Кабмин хочет отменить разрешения на перепланировку жилья

Правительство будет предлагать ВР принять закон, отменяющий необходимость получения гражданами разрешения на перепланировку жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Александр Вилкул.

“На основе европейской практики правительство разработал и одобрил законопроект, согласно которым граждане во время перепланировки своего жилья могут делать это без любых разрешений. Главное условие — невмешательство в несущие конструкции и инженерные системы”, - сказал Вилкул.

По его словам, после завершения таких работ введение объекта в эксплуатацию будет не нужно, в то время как сегодня граждане должны получать разрешение на проведение переоборудования и перепланировки у местной власти.

Также Вилкул отметил, что этот законопроект является имплементацией Украины лучшего мирового опыта по вопросам дерегулирования по упрощению процедуры оформления разрешительных документов.

Документ предусматривает внесение изменений в Жилищный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины “О регулировании градостроительной деятельности”.

В соответствии с законопроектом, перечень строительных работ, которые могут проводиться без получения разрешения, будет определяться Министерством регионального развития.