«Укравтодор» подготовил 7 проектов строительства концессионных дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») уже подготовило 7 проектов строительства новых дорог, которые в ближайшее время будут выставлены на концессионные конкурсы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Козака.

"Подготовка документации продолжается. Думаю, что уже осенью мы предложим концессионерам условия участия в конкурсе", - цитирует пресс-служба министра.

Согласно сообщению, первоочередными из этих проектов являются строительство и эксплуатация автомобильных дорог по направлению Краковец - Львов - Броды - Ровно протяженностью 258 км, с ориентировочной стоимостью - 13 млрд грн. В том числе и строительство, ремонт и эксплуатация автомобильной дороги от границы с РФ (КПП "Щербаковка") - Харьков - Новомосковск, с общей длиной участков дороги, которые включаются в проект - 209 км, и с ориентировочной стоимостью работ - 3,9 млрд грн, а также строительство и эксплуатация I и II очередей большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева от автомобильной дороги Киев-Чернигов-Н. Яриловичи до Киев-Ковель-Ягодин протяженностью 151,6 км, стоимостью - 24,9 млрд грн.

"По условиям такого государственно-частного партнерства инвестор на 100% должен профинансировать строительство и берет на себя риски за увеличение расходов на строительство и эксплуатацию. Власть, в свою очередь, принимает решение о проекте, финансовой модели возврата инвестиций, предоставлении государственных гарантий по обязательствам Государственного партнера и устанавливает максимальную плату за проезд по новой дороге", - отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, Объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.

Вице-премьер-министр Александр Вилкул 14 июня заявлял, что первые конкурсы по строительству дорог на условиях концессии будут объявлены уже до конца года.

Ранее в «Укравтодоре» отмечали, что наиболее актуальными для реализации на условиях государственно-частного партнерства являются: строительство 1-й очереди Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева, строительство автомобильных дорог в направлении Краковец-Львов-Броды-Ровно (258 км), строительство автомагистрали от границы с Российской Федерацией (КПП «Щербаковка») - Харьков-Новомосковск (209 км).

В перспективе на условиях концессии также могут быть построены автомобильная дорога Одесса-Монаши с мостовым переходом через Днестровский лиман (на Рени) протяженностью 81 км, дорога Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь (532 км), дорога Днепропетровск-Запорожье-Мелитополь-Джанкой-Симферополь (475 км).