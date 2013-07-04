Турецкий суд отменил решение о застройке парка Гези

Суд в Турции аннулировал постановление правительства о застройке парка Гези, сообщает Русская служба Би-би-си.

Именно проект реорганизации стамбульского парка послужил толчком к массовым протестам по всей стране.

Административный суд объяснил свое решение тем, что местное население было в недостаточной степени проинформировано о проекте реорганизации и перепланировки Гези.

Решение было принято еще в июне, однако о нем стало известно только 3 июля.

Масштабные акции протеста начались в Стамбуле после того, как стало известно о решении властей вырубить парк и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека и около восьми тысяч получили ранения.

Премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что власти не будут предпринимать никаких попыток начать стройку в парке, пока суд не решит, соответствует ли проект закону.