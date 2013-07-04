Всемирный банк выделит 600 млн долл. на модернизацию ЖКХ в Украине

Всемирный банк выделит 600 млн долл. на реализацию двух новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности сферы ЖКХ.

Как сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, соответствующая договоренность достигнута по результатам встречи вице-премьера с руководством Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Согласно сообщению, первый проект предусматривает в 2015-2020 годах проведение модернизации 10 коммунальных предприятий централизованного теплоснабжения в Виннице, Донецке, Ивано-Франковске, Каменец-Подольском, Хмельницком, Кривом Роге, Николаеве, Харькове, Днепропетровске и Херсоне.

Пресс-служба отметила, что данный проект является частью госпрограммы, направленной на уменьшение потребления природного газа методом его замещения альтернативными видами топлива и модернизации коммунальных предприятий.

Второй проект будет направлен на модернизацию систем водоснабжения и водоотвода в Коломые, Житомире, Краматорске, Донецке, Кировограде, Тернополе, Харькове и Киеве. А также на внедрение в Харькове пилотного проекта в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

В пресс-релизе также сообщается, что в Украине реализуется более 230 проектов по энергоэффективности, в том числе и при поддержке международных финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк.

Как ообщал УНИАН, Украина за три года может уменьшить потребление природного газа при производстве тепловой энергии приблизительно на 50%, или на 4,2 млрд куб. м. По словам вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, сократить потребление газа позволит модернизация и повышение энергоэффективности сферы ЖКХ.

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