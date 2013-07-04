Срок введения налога на недвижимость перенесен на конец 2013 года

Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в законопроекте №2405 о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно объектов жилой недвижимости.

За такое решение проголосовали 241 народный депутат при необходимых 226.

Принятый законопроект, в частности, предлагает внести изменения в переходные положения Налогового кодекса в части формирования реестра налогоплательщиков и проведения сверки данных имущественных прав.

«В 2013 году органы государственной налоговой службы не начисляют налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, физическим лицам – плательщикам налога и этот налог физлицами не уплачивается», - говорится в законопроекте.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины разослало 244 тыс. квитанций об уплате налога на недвижимость. В соответствии с законодательством, квартиры и жилые дома, площадь которых не превышает 120 кв. м и 250 кв. м соответственно, подпадают под действие налоговой льготы. Налог платится только на те квадратные метры, которые превышают определенный выше порог. Вместе с тем, такая льгота распространяется только на один объект недвижимости.

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