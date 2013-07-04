Парламент внес изменения в законы о регистрации прав на недвижимость

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с введением государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 372 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Семейный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что договор, по которому передается в собственность недвижимое имущество, должен быть нотариально удостоверен. Право собственности на недвижимое имущество, передаваемое по такому договору, возникает с момента государственной регистрации этого права в соответствии с законом.

Также внесены изменения в Закон “Об ипотеке”, которыми предусмотрено, что взаимные права и обязанности ипотекодателя и ипотекодержателя возникают с момента государственной регистрации ипотеки в соответствии с законом.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что обременение недвижимого имущества ипотекой подлежит государственной регистрации в соответствии с законом. Государственная регистрация залога воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов проводится в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.