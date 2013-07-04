Федерация профсоюзов создаст реестр земельных участков для молодежного жилья

Федерация профессиональных союзов Украины (ФПСУ) создаст реестр земельных участков, которые могут быть использованы под строительство доступного жилья для молодежи в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола на тему «Обеспечение молодежи жильем – реалии и условия реализации» сообщил глава ФСПУ Юрий Кулик.

«Мы создаем реестр земельных участков, которые можно было бы использовать под молодежное жилищное строительство, и уже обратились в соответствующие структуры во всех регионах», - сказал Кулик.

Помимо этого, в ходе круглого стола глава правления Государственного специализированного финучреждения «Госфонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонид Рысухин сообщил, что в рамках реализации Государственной программы обеспечения молодежи жильем с 5 по 18 июля в Украине будет введено в эксплуатацию 4 жилых дома.

«Завтра будет вводиться в эксплуатацию очередной жилой дом, в котором 204 семьи получают жилье в городе Киеве… 11 июля такой же дом вводится в Луцке. 16 июля такой дом вводится в Херсоне, 18 июля – в Симферополе и так далее», - сказал Рысухин.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с апреля 2013 года возобновил выдачу кредитов по программе льготного молодежного кредитования и предоставление господдержки по программе доступного жилья (30/70).

В Украине в 2012 году в рамках реализации жилищных государственных программ, реализуемых Госфондом содействия молодежному строительству, господдержку получили 2596 семей, что в 2 раза превышает показатель за 2011 год.

Справка УНИАН. Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.