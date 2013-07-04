Украинские отели будут указывать на фасадах количество звезд

Кабинет министров Украины на заседании 3 июля 2013 года принял постановление «Об утверждении Порядка доведения до потребителей информации о виде объекта туристической инфраструктуры и его категории», согласно которому гостиницы и другие объекты туристической инфраструктуры Украины должны обязательно размещать на фасаде знак категории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, реализация требований постановления обеспечит свободный доступ потребителей к информации о виде и категории объекта туристической инфраструктуры.

"Для этого на официальном сайте Гостуризмкурортов будет размещен реестр свидетельств об установлении категорий объектам туристической инфраструктуры, доступ к которому будет осуществляться бесплатно. Одновременно владелец объекта туристической инфраструктуры обязан в течение не менее 30 дней с даты выдачи свидетельства установить на фасаде знак категории объекта", - отметили в пресс-службе.

По мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Козака, это положительно отразится на качестве услуг туристических заведений.

"Это нововведение, в свою очередь, будет способствовать сознательному выбору туристами того или иного объекта отдыха, а также положительно повлияет на повышение качества услуг, которые туристические заведения предлагают украинским гражданам и гостям нашей страны", - цитирует пресс-служба министра.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров поручил разработать Государственную целевую программу развития туризма и курортов до 2023 года.