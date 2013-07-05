Киевсовет просит вернуть столице полномочия по ведению земельного кадастра

Киевский городской совет обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу и в Верховную Раду с просьбой вернуть полномочия городу по ведению земельного кадастра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. председателя Киевского городского совета Галина Герега заявила на заседании Коллегии КГГА.

“Киевский городской совет обратился к Президенту Украины и в Верховную Раду относительно ведения земельного кадастра в городе Киеве. Это касается тех полномочий, которые были отобраны у нашего департамента. Я считаю, что они должны быть возвращены”, - сказала Герега.

Она также акцентировала, что уникальная автоматизированная система ведения земельного кадастра создавалась за средства местных бюджетов.

“Неоднократно и городской совет, и я лично выражали свое возмущение таким решением, потому что оно ограничивает права местного самоуправления”, - отметила Герега.

Кроме того, по ее словам, на каждой сессии Киевсовет принимает не менее 200 земельных решений, но с начала этого года нотариально подписаны и засвидетельствованы лишь 8 договоров.

“Зачем проводить такую кропотливую работу по подготовке к пленарному заседанию, в таких сложных условиях его проводить, а затем не понятно, где те решения. Почему не регистрируются договоры, почему предприниматели проходят такой тернистый путь? Мы декларируем упрощение системы, а имеем, наоборот, катастрофическую ситуацию”, - сказала Герега.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законы “О Государственном земельном кадастре” и “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений”.

В связи с этим полномочия территориальных органов Госземагентства в части государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды (субаренды) земельных участков, земельного сервитута, пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных потребностей (эмфитевзис), пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций) были прекращены.

Полномочия территориальных органов Госземагентства в вопросах оформления земельных участков и других объектов Государственного земельного кадастра предусмотрены Порядком ведения Государственного земельного кадастра, который утвержден постановлением Кабинета министров от 17 октября 2012 года № 1051.

Согласно этому Порядку, территориальные органы земельных ресурсов осуществляют: государственную регистрацию земельных участков; предоставляют выдержки из Государственного земельного кадастра о земельном участке; предоставляют сведения об объектах Государственного земельного кадастра (земли в пределах государственной границы Украины, земли в пределах территории административно-территориальных единиц, ограничения в использовании земель).