Количество сданных в аренду квартир в столице выросло на 10,5%

В Киеве с 1 января по 30 июня 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сданных в аренду квартир выросло на 10,5% - до 8505 сделок, сообщила консалтинговая компания SV Development со ссылкой на свое подразделение - агентство недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры. По ним было заключено 45% от общего объема сделок. На двухкомнатные квартиры пришлось 36% сделок, а на трехкомнатные и более - 19%.

Максимальное количество сделок в І полугодии приходилось на квартиры стоимостью аренды 4,5-7 тыс. грн в месяц – 41% от общего объема сделок. В ценовой категории до 4,5 тыс. грн было осуществлено 40% сделок. Еще 19% арендованных квартир стоили свыше 7 тыс. грн в месяц.

При этом в июне этого года, по сравнению с маем, количество сданных в аренду квартир выросло на 8,1% - до 1865 сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве, по данным консалтинговой компании SV Development, в период с 3 января по 2 июля 2013 года выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц.