С мая в Укргосреестр через скайп обратилось 750 граждан

С начала введения Укргосреестром функционирования скайп-связи указанной возможностью воспользовались около 750 граждан.

Как сообщает Правительственный портал, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона.

«В конце мая мы начали консультировать граждан при помощи скайп-связь. Этой услугой уже воспользовались почти 750 граждан. На телефон для справок по вопросам государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество с начала его работы поступило и проработано 3325 звонков», - написал Ворона.

По его данным, чаще всего украинцев интересуют процедурные моменты – перечень документов, порядок проведения регистрации, часто также возникают и вопросы права аренды земельных участков и прекращение обременений вещных прав на недвижимое имущество, которые возникли до 1 января 2013 года.