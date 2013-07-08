Средняя стоимость продажи офисов в Киеве в 1-м полугодии выросла на 2,3%

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева с 9 января по 8 июля 2013 года выросла на 2,27% - до 2207 долл./кв. м, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1630 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3309 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

По данным консалтинговой компании, рост цен на офисы вне бизнес-центров в І полугодии наблюдался во всех районах столицы. Больше всего подорожали офисные помещения в Дарницком районе – на 2,97%, до 1905 долл./кв. м. Меньше всего за 6 месяцев текущего года выросла стоимость офисов в Оболонском районе – на 0,84%, до 2163 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева, по данным SV Development, с 11 мая по 10 июня 2013 года снизилась на 0,13% - до 2227 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.