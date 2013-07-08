Стоимость продажи офисов в 5 крупнейших городах Украины выросла на 1,7-2,3%

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичных рынках 5 крупнейших городов Украины с 9 января по 8 июля 2013 года выросла на 1,72-2,34%, сообщила консалтинговая компания SV Development.

По ее данным, больше всего за полгода подорожали офисы во Львове - на 2,34%, до 1878 долл./кв. м.

«При этом самым дешевым оставался Сыхивский район, со средним показателем 1646 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2202 долл./кв. м», - говорится в сообщении SV Development.

Стоимость продажи офисных помещений в Донецке и Харькове за 6 месяцев текущего года выросла на 2,29%, до 1516 долл./кв. м и 2,15% - до 1328 долл./кв. м соответственно. При этом в Донецке самым дешевым оставался Кировский район, со средней стоимостью 1029 долл./кв. м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена офисных площадей составила 1934 долл./кв. м. В Харькове самым дешевым оставался Фрунзенский район, с показателем 1195 долл./кв. м, а самым дорогим - Киевский район, со средней ценой 1613 долл./кв. м.

Немного меньше, по информации SV Development, в І полугодии подорожали офисы в Одессе и Днепропетровске – на 1,74%, до 1815 долл./кв. м и 1,72%, до 1357 долл./кв. м соответственно. При этом в Одессе самым дешевым оставался Поселок Котовского, со средней стоимостью 1440 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена офисных площадей составила 1985 долл./кв. м. В Днепропетровске самым дешевым оставался Индустриальный район, с показателем 1116 долл./кв. м, а самым - дорогим Бабушкинский район, со средней ценой продажи 1552 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева, по данным консалтинговой компании SV Development, за 6 месяцев 2013 года выросла на 2,27% - до 2207 долл./кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.