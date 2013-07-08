Большинству украинцев не по карману снимать квартиры в Киеве в одиночку – эксперты

Большинство украинцев не может позволить себе в одиночку арендовать квартиру в Киеве из-за дороговизны услуги, сообщили аналитики сайта частных объявлений Slando.

«Украинцам не по карману снимать квартиры в Киеве в одиночку. Так, средняя стоимость аренды однокомнатных апартаментов составляет 4 250 грн, тогда как средняя зарплата в столице составляет немногим более 5 000 грн», - говорится в сообщении Slando.

Аналитики компании отмечают, что начале июля в Киеве предлагалось в долгосрочную аренду порядка 85 тыс. квартир. Из них больше всего однокомнатных – 35,2 тыс. При этом на апартаменты с 4 и более комнатами пришлось только 2,3 тыс. предложений.

По данным Slando, цены на однокомнатные квартиры в столице начинаются от 2 500 грн, «При этом относительно пристойное жилье можно отыскать минимум за 3 000 грн. Средняя цена аренды «двушки» в Киеве составляет 6 400 грн, тогда как самые доступные предлагаются за 3 500 грн. Трехкомнатные квартиры в Киеве сдаются в среднем за 9 500 грн. При этом уже за 5 500 грн можно найти «приемлемые» предложения на окраинах», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве, по данным консалтинговой компании SV Development, за 6 месяцев 2013 года выросла на 2,75% - до 710 долл. в месяц. При этом с 1 января по 30 июня текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество сданных в аренду квартир в столице увеличилось на 10,5% - до 8505 сделок.

Согласно опросу центра Разумкова, у 15,5% киевлян нет собственного жилья

Справка УНИАН. Slando.ua – доска частных интернет-объявлений украинцев, входит в крупный холдинг электронной коммерции Аllegro Group Ukraine. В базе сайта Slando хранится свыше 4,4 млн частных объявлений от украинских интернет-пользователей. Из них свыше 1,3 млн приходится на раздел недвижимости.