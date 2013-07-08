В Украине за полгода зарегистрировано 586 тыс. объектов жилой недвижимости

В Украине в І полугодии было зарегистрировано более 586 тыс. объектов жилой недвижимости, об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

«Чаще украинцы регистрировали право собственности на квартиры. Так, в Реестр прав собственности на объекты жилой недвижимости внесены 419 742 записи о регистрации квартир, 164 902 записи о регистрации жилых домов и 1 724 записи о регистрации других жилых помещений», - говорится в сообщении Укргосреестра.

При этом в пресс-службе регистрационной службы отметили, что наибольшие показатели по регистрации прав на недвижимое имущество были зафиксированы в апреле – 129 339 прав собственности на объекты жилой недвижимости, а наименьшие - в январе нынешнего года (48 763 права собственности на объекты жилой недвижимости).

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.