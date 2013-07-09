Количество сделок купли-продажи земли в Киевской области снизилось на 18%

Количество сделок купли-продажи земельных участков в Киевской области с 1 января по 30 июня 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 18,2% - до 4482 сделок.

Об этом сообщила консалтинговая компания SV Development со ссылкой на ее подразделение - агентство недвижимости SV Realty.

«Наибольшим спросом пользовались небольшие наделы площадью 6-20 соток - 70% сделок, 20% приходится на участки от 20 до 50 соток и 10% - на объекты от 50 соток до 1 гектара», - говорится в сообщении.

Максимальное количество сделок, по данным SV Realty, в І полугодии приходилось на участки стоимостью до 18 тыс. долл. – 69% от общего объема. В ценовой категории от 18 до 30 тыс. долл. было осуществлено 22% сделок. Еще 9% сделок приходилось на категорию свыше 30 тыс. долл.

При этом эксперты компании отметили, что средняя цена сделки за последнее полугодие незначительно выросла - до 19,6 тыс. долл., тогда как в июне 2012 года средняя цена сделки составляла 19,1 тыс. долл.

Самым дешевым в 60-километровой зоне от Киева оставался Фастовский район со средним показателем 1032 долл. за сотку, а самыми дорогими - Киево-Святошинский и Обуховский районы, где средняя цена сделки составила 4821 и 4186 долл. за сотку соответственно.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области в 2012 году, по данным SV Realty, было совершено 14660 сделок купли-продажи земельных участков на вторичном рынке против 16625 сделок в 2011 году. Средняя цена сделки за год снизилась с 23 тыс. долл. до 19 тыс. долл.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.