В Украине будут готовить специалистов по управлению жилой недвижимостью

В Украине открылся бизнес-инкубатор «Управитель», который будет готовить специалистов по управлению жилой недвижимостью и помогать предпринимателям реализовывать бизнес-проекты по управлению многоквартирными домами в стране.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Общественного совета при Государственной службе Украины по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства (Госпредпринимательства) Павел Михайлиди.

«Запуск первого в жилищном хозяйстве Украины бизнес-инкубатора «Управитель» должен способствовать в создании своего бизнеса в сфере ЖКХ молодым предприимчивым людям… Это должно привлечь в отрасль новых людей с новым мышлением, с новыми подходами, с новой системой регулирования рыночных отношений и, безусловно, это отразится на качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг», - сказал Михайлиди.

По его мнению, успешная реализация проекта позволит привлечь в сферу ЖКХ малый и средний бизнес, создать дополнительные рабочие места и повысить профессионализм управляющих компаний.

Также Михайлиди отметил, что идею создания бизнес-инкубатора поддержали представители объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые неоднократно заявляли, что в Украине не хватает управляющих компаний, которые можно привлечь к управлению домом.

Проект также поддержали в Конфедерации строителей Украины и Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Присутствовавший на пресс-конференции представитель Минрегиона Виктор Величко заявил, что ведомство уже разрабатывает законопроект, касающийся управления многоквартирными домами. По его словам, данный проект закона будет подан на рассмотрение парламента уже к концу года.

Как сообщал УНИАН, депутаты от фракции Партии регионов Виталий Барвиненко и Сергей Кальцев предлагают на законодательном уровне закрепить право на бесплатное вступление в объединения совладельцев многоквартирных домов.

По мнению Кальцева, необходимость введения такой нормы возникла из-за того, что в последнее время участились случаи злоупотреблений со стороны органов власти и должностных лиц ОСМД в отношении владельцев квартир и нежилых помещений.