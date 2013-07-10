Россия отдает проблемный ЖКХ в концессию

Кремль пообещал передать в концессию частникам управляемые "неэффективно" объекты ЖКХ, готовя обывателей к скачкам тарифов ради латания дыр в нереформированной и стоящей на грани развала отрасли, сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин во вторник поручил правительству к 2016 году отдать частным операторам с госдолей не более 25 процентов "на основе концессионных соглашений объекты жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление", говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин велел снизить число аварий и заняться модернизацией.

В мае на заседании Госсовета президент оценил затраты на восстановление изношенных фондов в как минимум девять триллионов рублей (273 миллиарда долларов), а оборот непрозрачного и поражённого коррупцией рынка ЖКХ - в 4,2 триллиона рублей ежегодно, из которых лишь восемь процентов приходится на частные инвестиции.

Путин назвал переход на концессионные соглашения мостиком к "реальной конкуренции" и "перспективной моделью" и для бизнеса, и для государства.

"В ближайшие пять-семь лет ситуация в отрасли станет дико катастрофической и, конечно, в данном случае потребуется кому-то отвечать за это. С другой стороны, без увеличения тарифов сделать что-то будет очень тяжело", - сказал Reuters Иноземцев, член Валдайского клуба экспертов, с которыми ежегодно встречался Путин.

"Государство пытается заранее сложить с себя ответственность и приучить граждан к тому, что, типа, это коммерческие фирмы (виноваты)".

В последний десяток лет власти латают дыры в жилищно-коммунальном хозяйстве через специальный фонд, созданный на деньги, полученные от разгрома некогда крупнейшей нефтяной компании Юкос. Фонд оказался в центре скандала, когда огромные зарплаты его руководителей стали предметом проверки прокуратуры.

По мнению эксперта, желающих заработать на новой схеме будет много.

"Бизнес это очень доходный. Он, правда, довольно криминализирован, но он очень доходный... На этом рынке существует большое количество государственных предприятий, очевидно аффилированных с различного рода региональными властями", - сказал Иноземцев.