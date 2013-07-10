«Киевводоканал» продолжает сокращать задолженности за холодную воду в составе горячей

Акционерная компания «Киевводоканал» будет ограничивать водоснабжение и водоотвод объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые не платят за холодную воду в составе горячей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», кампания по сокращению задолженности ряда ОСМД и ЖСК за холодную воду в составе горячей (а также ее отвод), которая была инициирована расчетным департаментом компании в начале 2013 года, дает свои результаты. Так, в период с января по июль 26 организаций из 191, являющихся должниками, внесли на счета «Киевводоканала» сумму в размере более 350 тыс. грн. При этом четыре организации оплатили больше за задолженность, чем полностью погасили долг и вышли на положительный баланс.

Однако общая тенденция по уплате за холодную воду в составе горячей неутешительная, отметили в водоканале. Сумма, которая поступила за эти шесть месяцев на счета «Киевводоканала», составляет всего 1,23% от общей задолженности, размер которой - более 28 млн. грн, а подавляющее большинство организаций, которые пошли на уплату долга, внесли на счет незначительные относительно существующего минуса оплаты. К тому же, в результате текущих начислений сумма ежемесячно увеличивается.

В «Киевводоканали» отметили, что, учитывая небольшой процент ОСМД и ЖСК, которые отреагировали на призыв оплатить долг, а также низкую динамику зачисления средств, компания решила усилить средства побуждения путем ограничения услуг водоснабжения и водоотвода, в частности, приостановки подачи холодной воды, которая является составляющей горячей, и отвода стоков, а также обращения в правоохранительные органы для защиты своих нарушенных прав, поскольку в результате неуплаты за указанную услугу ухудшается затруднительное финансовое состояние «Киевводоканала» и значительно снижается возможность устранять аварийные ситуации на водопроводных и канализационных сетях, в том числе – на вводах и выпусках жилых домов.

Специалисты «Киевводоканала» составили форму предупредительных писем для председателей организаций-должников, которые будут заблаговременно распространяться среди адресатов, а также для жильцов подчиненных им домов.

На сайте водоканала ежемесячно публикуется обновленный список домов, владельцы которых не платят за холодную воду, используемую для приготовления горячей, с указанием названия кооператива и его адреса.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года «Киевводоканал» заявлял о задолженности ряда объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в размере 25 млн грн. за потребленные услуги.

По информации пресс-службы “Киевводоканала”, из 1 тыс. 269 ОСМД и ЖСК, с которыми на сегодняшний день сотрудничает общество, 178 организаций, то есть 14% общего количества, не рассчитываются за поставки холодной воды для подогрева и ее отведения.