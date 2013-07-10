«Киевгорстрой» построит в столице «Французский квартал»

Холдинговая компания «Киевгорстрой», один из крупнейших застройщиков Украины, построит в центре Киева комплекс «Французский квартал» стоимостью около 2 млрд грн,

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира.

По данным пресс-службы, строительство комплекса будет проходить в 5 очередей. Сдача в эксплуатацию последней очереди запланирована на конец 2015 года.

Инфраструктура комплекса будет состоять из жилищных, офисных, торговых, развлекательных помещений и объектов социального назначения. А общая площадь квартир комплекса достигнет 91,2 тыс. кв. м (1 229 жилых апартаментов). Общая площадь встроенных нежилых помещений составит 16,6 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

В 2012 году компания ввела в эксплуатацию 240 тыс. кв. м жилья в Киеве и Киевской области.

«Киевгорстрой» в 2012 году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2012 году составила 144,655 млн грн.