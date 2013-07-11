Новые правила регистрации обеспечили активность на рынке недвижимости – эксперт

Новые правила регистрации недвижимого имущества, вступившие в силу с 1 января 2013 года, ускорили процесс заключения сделок и обеспечили активность на рынке недвижимости в первом полугодии текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила генеральный директор агентства недвижимости «Благовест» (г. Киев) Ирина Луханина.

«Это полугодие показало активность во всех сегментах. Все участники рынка отметили, что он стал более динамичным. Это связано с тем, что стало проще и за короткий промежуток времени подготовить все необходимые документы к сделке. Если в прошлом году покупатели ожидали проведения сделки где-то от одного до двух месяцев после передачи гарантийной суммы (задатка), то сейчас это может произойти за неделю. Это положительный сдвиг, который не мог не повлиять на рынок, и он повлиял», - сказала Луханина.

По ее словам, теперь сделки проводятся за одну-две, максимум, три недели, если есть какие-то отягощающие обстоятельства в виде опекунских советов или выдачи ипотечных кредитов.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» (входит в «Первую риелторскую группу») было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства.