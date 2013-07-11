Минрегион предлагает финансировать новые льготные кредиты для ОСМД за счет погашения старых

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предлагает финансировать новые льготные кредиты на ремонт объектов ЖКХ для юридических лиц и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) за счет погашения старых.

Соответствующие изменения содержатся в проекте постановления Кабинета министров Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В проекте указано, что средства, которые уплачиваются в счет погашения льготного кредита, предоставленного из государственного бюджета (кроме процентов за пользование им и начисленных штрафов, пени), зачисляются в спецфонд госбюджета и в дальнейшем направляются на последующее предоставление новых льготных кредитов.

Помимо этого, Минрегион предлагает определить получателем госсредств непосредственно Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» вместо его региональных управлений.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, инициирование такого изменения связано с тем, что в конце 2012 года, когда средства для предоставления льготных кредитов были направлены отдельным региональным управлениям, у Госфонда не было возможности оперативно перераспределить остатки не использованных ими средств между другими регионами. Это привело к тому, что при значительном спросе на такие кредиты и объемах госфинансирования в 40 млн грн, льготные кредиты были выданы лишь на 26,15 млн грн.

«Целью проекта постановления является усовершенствование отдельных положений Порядка и, как следствие, обеспечение более эффективного использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для льготного кредитования юридических лиц, в том числе ОСМД, для проведения реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля народный депутат Юрий Гержов (Партия регионов) подал в Верховную Раду законопроект, которым предложил направлять средства от погашения льготных кредитов ОСМД, выданных в 2012 году, на новые кредиты для реконструкции, капремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства. Однако в начале июля законопроект был отозван.