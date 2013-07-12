Подготовку ЖКХ к зиме проверят мобильные группы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) создало 4 мобильные группы для проверки в регионах фактического состояния подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Мы тщательным образом контролируем ход подготовки областей к отопительному периоду. Дважды в месяц регионы отчитываются о проведении мероприятий. Также постоянно проводим селекторные совещания, чтобы оперативно реагировать на факты отставания от графиков подготовки или некачественной подготовки. Однако отчеты – это одно, а мы должны собственными глазами увидеть, отвечают ли они фактическому состоянию дел», - цитирует пресс-служба Темника.

Согласно сообщению, одну из мобильных групп возглавил лично глава Минрегиона. Темник также отметил, что группы будут работать уже со следующей недели. Проверки начнутся с Одесской, Херсонской и Кировоградской областей.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегиона, на середину июня в Украине к новому отопительному сезону подготовлено 65 тыс. жилых домов, что составляет 31,7% от плана. Всего в Украине планируется комплексно подготовить к осенне-зимнему периоду с выдачей паспортов готовности почти 205 тыс. домов, в том числе более 174 тыс. жилых домов коммунальной собственности, 19,3 тыс. жилых домов ОСББ и ЖСК, 1,7 тыс. жилых домов общественной (коллективной) собственности и 9,2 тыс. единиц ведомственного жилищного фонда. На осуществление данных работ за счет средств местных бюджетов и других источников финансирования планируется выделить около 918 млн грн.