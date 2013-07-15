За полгода введено в эксплуатацию 376 долгостроев

В Украине по итогам первого полугодия введено в эксплуатацию 376 долгостроев, 102 из которых – объекты жилой недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«За первое полугодие введено в эксплуатацию 376 долгостроев. Больше всего введено в эксплуатацию жилищных объектов – 102, остальные - объекты газо-, тепло-, энергоснабжения, заведений образования, здравоохранения», - цитирует пресс-служба Темника.

По его словам, лидерами по введению в эксплуатацию долгостроев стали Донецкая, Харьковская, Николаевская и Сумская области – 48, 44, 31 и 22 введенных в эксплуатацию долгостроя соответственно.

Пресс-служба Минрегиона также напомнила, что по состоянию на 1 января 2013 года в Украине насчитывалось более 16 тыс. недостроев.

Как сообщал УНИАН, по данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в Украине в 2011-2012 гг. было введено в эксплуатацию 1 тыс. 800 объектов незавершенного строительства, что на 10% сократило общее количество недостроев в стране.

В апреле этого года глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что 60% недостроенных объектов в Украине могут быть снесены из-за нецелесообразности их достройки.