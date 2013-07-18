На реализацию проектов в ЖКХ с начала года привлечено 1,5 млрд евро

На реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства с начала 2013 года были привлечены кредитные ресурсы на сумму 1,5 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

Согласно сообщению, также был привлечен 201 млн долл. международной технической помощи на реализацию 29 проектов в сферах водопроводно-канализационного хозяйства, энергоэффективности, энергосбережения и теплоснабжения.

Как пример глава Минрегиона привел действующий в 14 городах Украины проект «Развитие городской инфраструктуры» стоимостью 140 млн долл., который реализуется совместно со Всемирным банком.

По предварительным результатам, средний показатель экономии электроэнергии на 11 коммунальных предприятиях-участниках проекта составил более 30%. Реконструировано 402 из 452 предусмотренных насосных станций. Также заменено и проложено около 40 км сетей водоснабжения и водоотвода, а до конца года этот показатель должен составить 49,4 км сетей.

«Пример, который я назвал, говорит о том, что отрасль жилищно-коммунального хозяйства интересна иностранным инвесторам. Но этот же пример нам показал те недостатки и пробелы действующего законодательства, которые сдерживают реализацию инвестиционных проектов в отрасли. Поэтому мы главное внимание уделяем сегодня совершенствованию действующего законодательства», - цитирует Темника пресс-служба Минрегиона.

Так, по словам министра, Национальным планом действий на 2013 год предусмотрена разработка и принятие 14 законов и ряда подзаконных актов.

Темник также отметил, что Минрегион инициирует еще один совместный со Всемирным банком проект - «Развитие городской инфраструктуры-2» и Министерство экономического развития и торговли Украины уже утвердило приказ о целесообразности данного проекта.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк выделит 600 млн долл. на реализацию двух новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на модернизацию и повышение энергоэффективности сферы ЖКХ.

Соответствующая договоренность была достигнута в начале июля на встрече вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула с руководством Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы.

Первый проект предусматривает в 2015-2020 годах проведение модернизации 10 коммунальных предприятий централизованного теплоснабжения в Виннице, Донецке, Ивано-Франковске, Каменец-Подольском, Хмельницком, Кривом Роге, Николаеве, Харькове, Днепропетровске и Херсоне.

Второй проект будет направлен на модернизацию систем водоснабжения и водоотвода в Коломые, Житомире, Краматорске, Донецке, Кировограде, Тернополе, Харькове и Киеве. А также на внедрение в Харькове пилотного проекта в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.