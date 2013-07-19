Вилкул: тарифы на жилищно-коммунальные услуги должны быть стабильными

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине должны оставаться стабильными, а местным властям, которые допустили их повышение нужно привести тарифы к экономически обоснованным для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Всеукраинском селекторном совещании в Киеве сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«Тарифы на коммунальные услуги должны оставаться стабильными. Местные советы, которые допустили повышение тарифов, должны еще раз проверить их обоснованность и привести в соответствие с экономически целесообразными для населения. Этот вопрос находится на особенном контроле правительства», - сказал Вилкул.

Он отметил, что благодаря вмешательству правительства в январе этого года, например, в Запорожской области было отменено решение о повышении тарифов почти на 10% на водоснабжение и водоотвод.

«В этом году были попытки повышения тарифов ЖКХ почти во всех регионах Украины, кроме Днепропетровской области, городов Киева и Севастополя. Правительство будет отслеживать каждый такой случай и соответственно реагировать», - добавил Вилкул.

Вице-премьер также поставил задачу Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) и облгосадминистрациям активизировать работу по проверке экономической обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги в регионах.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров требует бескомпромиссно реагировать на незаконное повышение местной властью тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По словам премьера, позиция правительства относительно обеспечения тарифно-ценовой стабильности является неизменной, поскольку уровень тарифов непосредственно влияет на жизненный уровень людей и платежеспособность населения.