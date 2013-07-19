Минрегион уверяет, что подготовка к отопительному сезону идет с опережением графика

Подготовка сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону 2013-2014 гг. идет с опережением графика и составляет уже 55% от плана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Всеукраинском селекторном совещании в Киеве сообщил глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник.

«В целом по Украине за две последние недели ситуация по подготовке сферы ЖКХ существенно улучшилась. Выполнено около 55% работ при запланированных на 1 июля 50%», - сказал Темник.

При этом, по данным главы Минрегиона, некоторые области отстают от плановых показателей. В частности, Волынская и Черновицкая области не обеспечили выполнение плана по подготовке водопроводных насосных станций. А Винницкая область и Киев низкими темпами готовят к зиме специализированную технику.

Министр также выразил благодарность АР Крым, Донецкой и Киевской областям, которые сумели, по сравнению с прошлым отчетным периодом, активизировать ход подготовки.

Как сообщал УНИАН, Минрегион создал 4 мобильные группы для проверки в регионах фактического состояния подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период. Одну из мобильных групп возглавил лично глава Минрегиона.