В Градостроительный кадастр Киева внесена информация о зеленых зонах

С пятницы, 19 июля, геопортал Градостроительного кадастра Киева дополнился информацией о месторасположении зеленых зон в столице, благодаря чему киевляне смогут видеть ограничения, которые накладываются на застройщиков в пределах зеленых территорий.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Мы дополнили геопортал информацией, которая касается парков, скверов по всему городу Киеву. Каждый гражданин будет видеть ограничения, которые накладываются на исполнителей строительных работ в пределах зеленых территорий. Если, например, в указанных зеленых зонах уже существует определенный объект недвижимости, то собственник может его реконструировать. Но если на зеленой зоне создается новый объект, то возникает вопрос, почему нарушаются охранные зоны зеленых насаждений и почему происходит застройка», – цитирует пресс-служба замдиректора-начальника службы градостроительного кадастра Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрея Вавриша.

По его мнению, благодаря таким возможностям граждане получат возможность быстро реагировать на незаконные действия застройщиков.

Как сообщал УНИАН, 1 июля был открыт публичный доступ к информационному геопорталу Градостроительного кадастра Киева. По информации замдиректора столичного Департамента градостроения и архитектуры Андрея Вавриша, в Градокадастре сохраняются все геоинформационные данные, например, об объектах, территориях, функциональном назначении, праве собственности.

В апреле текущего года глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник заявил, что запуск системы градостроительного кадастра в Украине запланирован на 2015 год. Ранее глава министерства поручил руководителям регионов в течение 2013 года в полном объеме завершить работы по формированию служб градостроительного кадастра.

Справка УНИАН. 25 мая 2011 года Кабинет министров Украины утвердил постановление «О градостроительном кадастре», которым принято положение о градостроительном кадастре и Типовое положение о службе градостроительного кадастра.

Градостроительный кадастр – это государственная система хранения и использования геопространственных данных о территории, административно-территориальных единицах, экологических, инженерно-геологических условиях, стандартах и правилах для удовлетворения информационных потребностей в планировании территорий и строительства.