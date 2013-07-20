Министр регионального развития обеспокоен состоянием инфраструктуры Одессы

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник выразил обеспокоенность развитием инфраструктуры в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в Одессе в ходе совещания по обсуждению проблемных вопросов при внедрении в городе проекта «Развитие городской инфраструктуры».

«Внедрение проекта в вашем городе вызывает беспокойство не только Минрегиона, а и Всемирного банка. Из общей суммы субкредита - 45,7 млн долларов - выборка сейчас составляет 12,5 млн долларов. Выполнение контрактов начато только в этом году, а к концу года реализация проекта должна быть завершена», - сказал министр.

Темник отметил, что Всемирный банк определил освоить до конца июня этого года не менее 40% средств займа по всем заключенным контрактам.

«Руководство города обязано незамедлительно устранить все препятствия на пути реализации проекта. Это важно не только для развития коммунального хозяйства Одессы, но и всей отрасли в целом. Ведь «Развитие городской инфраструктуры» является наиболее масштабным, общегосударственным проектом. От успешности его реализации зависит дальнейшее сотрудничество Украины со Всемирным банком в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - подчеркнул Темник.

*** Проект «Развитие городской инфраструктуры», стоимостью 140 млн долларов, реализуется в 14 городах Украины, в том числе в Одессе, совместно со Всемирным банком.

По предварительным результатам, средний показатель экономии электроэнергии на 11 коммунальных предприятиях-участниках проекта составил более 30%. Реконструированы 402 из 452 предполагаемого количества насосных станций. Заменены и проложены около 40 км сетей водоснабжения и водоотведения, а к концу года этот показатель должен составить 49,4 км сетей.

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