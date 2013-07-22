Объем введенного в эксплуатацию жилья вырос на 6,5%

Объем введенного в эксплуатацию жилья в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,5% - до 4,52 млн кв. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства, и жилищно-коммунального хозяйства.

В сообщении также говорится, что объем работ по строительству жилых зданий в І полугодии т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2012 года незначительно вырос – на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики (Госстат), ввод в эксплуатацию жилья в Украине в І квартале вырос на 0,4%, а без учета узаконенных самовольно построенных объектов - увеличился на 9,9%.

При этом 72,8% от общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 26,7% - в домах с двумя и более квартирами и 0,5% - в общежитиях.

Объем жилья, принятого в эксплуатацию в городских поселениях, составил 1,42 млн кв. м, в сельской местности - 698,1 тыс. кв. м.

В 2012 году в Украине было введено в эксплуатацию 10,75 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше показателя 2011 года.