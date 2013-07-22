Объем субсидий на оплату коммунальных услуг сократился на 22%

В январе-июне 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 57,7 млн грн, что на 15,8 млн грн (на 21,5%) меньше, чем в январе-июне 2012 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 53 млн грн, в сельской – 4,7 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-июне 2013 года были назначены 564,7 тыс. семей (95,8% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 423,5 тыс., в сельской – 141,2 тыс. семей. По сравнению с январем-июнем 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, увеличилось на 16,6 тыс. (на 3%).

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в июне т.г. по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 9,1% – до 72,7 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Киеве и Полтавской области – 154,9 грн и 134,1 грн соответственно, наименьший – в Херсонской, Житомирской и Черновицкой областях (16,2-30,9 грн).

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 48,9 млн грн, что на 14,4 млн грн (на 22,7%) меньше, чем в январе-мае 2012 года.