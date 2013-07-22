Киевская гостиница «Днепр» снизила прибыль на 35%

Столичная гостиница «Днепр» в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила чистую прибыль на 35% до 271 тыс. грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, ее чистый доход снизился на 18,3% до 19,4 млн грн.

Валовая прибыль гостиницы в І полугодии снизилась на 21,5% до 5,22 млн грн, а операционная прибыль уменьшилась на 43,9% до 270 тыс. грн.

Справка УНИАН. Гостиница «Днепр» построена в 1964 году.

Уставный капитал компании к концу первого полугодия 2013 года составлял 80,9 млн грн.

Чистая прибыль гостиницы по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом выросла на 4,8% до 722 тыс. грн, а чистый доход снизился на 1,3%, до 45,8 млн грн.