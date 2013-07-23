Суд Киева отменил решение о взыскании 45 млн долл. с универмага «Украина»

Хозяйственный суд Киева отменил решение о взыскании 45 млн. долл. с киевского универмага «Украина» в пользу компаний «Линдхарст Девелопмент Трейдинг» (Британские Виргинские острова) и «Элегант-Инвест» (Киев).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба универмага.

Как говорится в сообщении, основанием для отмены решения стало признание в Украине решения Высокого суда юстиции Северной Ирландии о недействительности уступок прав требования.

Комментируя решение суда, глава правления универмага «Украина» Ростислав Левинзон подчеркнул, что оно ставит точку в длительном процессе восстановления прав законного собственника – ирландского государственного банка Irish Bank Resolution Corporation Limited.

«Сегодняшнее решение крайне важное и для универмага и для Украины как страны. Ситуация вокруг нашей компании была под постоянным контролем правительства Ирландии и всего Европейского сообщества. Каждое «неоднозначное» судебное решение наносило ощутимый удар по инвестиционному климату и международному авторитету Украины», - цитирует пресс-служба универмага Левинзона.

Напомним, ранее универмаг «Украина» заявил о намерении продолжать требовать в судебном порядке возмещения сумм, перечисленных бывшим менеджментом на счета сторонних компаний в 2010-2012 гг.

Справка УНИАН. 92,75% ПАО «Универмаг «Украина» принадлежит группе компаний Quinn. В связи с банкротством собственника группы Quinn контроль над ее зарубежными активами, в т.ч. универмагом «Украина», перешел к управляющим, назначенным по заявлениям принадлежащего ирландскому государству банку IBRC.