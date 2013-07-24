Аренда киевских офисов во втором полугодии будет дешеветь – эксперт

В условиях высокой вакантности и неблагоприятной экономической ситуации стоимость аренды офисов в Киеве к концу года будет снижаться.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба консалтинговой компании CB Richard Ellis (CBRE).

«По оценкам экспертов CBRE в Украине, в условиях высокой вакантности и на фоне неблагоприятной экономической ситуации к концу года не ожидается улучшения ситуации на рынке офисной недвижимости. Большое количество свободных площадей на рынке продолжит способствовать росту конкуренции между объектами и оказывать давление на арендные ставки в сторону снижения», - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что во второмІ квартале текущего года на рынок офисной недвижимости Киева было выведено всего два профессиональных объекта - бизнес-центр Silver Breeze на Левом берегу Киева и небольшое офисное здание на ул. Б.Хмельницкого в центре города. Как результат, общий сток офисной недвижимости на рынке увеличился до 1,48 миллионов кв. м.

По данным CBRE, на фоне роста нового предложения и превалирования транзакций, обусловленных переездом компаний или/и консолидацией офисного пространства (а не расширением занимаемых площадей) вакантность на рынке офисной недвижимости выросла до 27,1%. Индикативная арендная ставка на наилучшие помещения оставалась на прежнем уровне – 33$ (без НДС и операционных расходов).

Как сообщал УНИАН, средняя заявленная стоимость аренды офисных помещений Киева в мае по сравнению с апрелем текущего года, по данным агентства недвижимости Real Druzi, выросла на 4,8% до 19,7 долл. за кв. м.

При этом наибольший спрос приходился на офисы эконом-класса площадью от 30 до 80 кв. м и офисные помещения бизнес-класса площадью от 150 до 300 кв. м.

Справка УНИАН. CB Richard Ellis (CBRE) - консалтинговая компания в области недвижимости. Компания имеет 450 офисов в 60 странах мира и штат сотрудников около 34 тыс. человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США).

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет услуги в области коммерческой недвижимости.