ГИУ направило около 70 млн грн на завершение строительства жилкомплекса «София Киевская»

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) направило около 70 млн грн на завершение строительства жилищного комплекса «София Киевская» (расположен в с. Софиевская Борщаговка под Киевом), общая площадь жилья в котором составляет порядка 30 тыс. кв. м.

Об этом сообщила пресс-служба ГИУ со ссылкой на главу правления учреждения Валентина Рыбачука.

«Социальная составляющая данного проекта очень значительна, так как площадь и стоимость квартир в этом комплексе ориентированы, прежде всего, на людей с небольшим уровнем доходов. Большинство квартир не превышают 50 кв. м. Таким образом, 553 семьи получат собственное жилье уже до конца года», - цитирует пресс-служба Рыбачука.

По его словам, ГИУ уже профинансировало завершение строительства 34 жилых домов на общую сумму 877 млн грн, что позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение с начала 2013 года рефинансировало 297 ипотечных кредитов более чем на 63 млн грн.

В начале июня Кабинет министров Украины постановлением №391 уменьшил уставный капитал ГИУ на 196,1 млн грн - до 755,6 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины от 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.