Продажи новостроек в США вернулись на докризисный уровень
19:48, 24 июля 2013Недвижимость
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Продажи новостроек в США в июне 2013 года увеличились на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 497 тыс. домов в годовом исчислении.
Об этом сообщают "Вести Экономика" со ссылкой на данные Министерства торговли США.
Это максимальное значение с мая 2008 года.
В мае продажи, согласно пересмотренным данным, составили 459 тыс. домов, а не 476 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты в среднем прогнозировали увеличение продаж в июне на 1,7% по сравнению с майским уровнем до 484 тыс.
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