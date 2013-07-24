Продажи новостроек в США вернулись на докризисный уровень

Продажи новостроек в США в июне 2013 года увеличились на 8,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 497 тыс. домов в годовом исчислении.

Об этом сообщают "Вести Экономика" со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Это максимальное значение с мая 2008 года.

В мае продажи, согласно пересмотренным данным, составили 459 тыс. домов, а не 476 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение продаж в июне на 1,7% по сравнению с майским уровнем до 484 тыс.

Читайте также: Европейская макростатистика в среду оказалась лучше прогнозов - эксперт