В Украине начато строительство 9 микрорайонов доступного жилья

В рамках государственных программ доступного жилья в Украине начато строительство 9 жилых микрорайонов, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Президент Украины держит на контроле вопрос обеспечения наших граждан доступным жильем. Для многих украинцев жилищный вопрос остается болезненным. Поэтому государство максимально способствует в реализации прав граждан на собственное жилье», - цитирует пресс-служба главу Минрегиона.

В общей сложности, по словам министра, в Украине подготовлены 43 земельных участка для строительства 194 жилых домов площадью 1,24 млн кв. м. Это позволит обеспечить доступным жильем около 22 тыс. семей.

Темник также сообщил, что с начала 2013 года около 30 тыс. украинцев изъявили желание принять участие в государственных жилищных программах.

Как сообщал УНИАН, в Украине по госпрограммам доступного жилья с 2010 года, по данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, квартиры получили 7 тыс. семей.

В начале июня премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook сообщил, что правительство и Национальный банк Украины работают над тем, чтобы уменьшить ставки по кредитам, в частности ипотечным, для того, чтобы кредиты на жилье в Украине стали доступнее.

Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.