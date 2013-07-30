Долги украинцев за коммуналку снизились до 11,6 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2013 года по сравнению с маем снизилась на 3% до 11,613 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, сокращение задолженности наблюдалось во всех регионах Украины. При этом средний срок задолженности составил 3,3 месяца.

В январе-июне 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,9 млрд грн, что составило 104,7% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской, Сумской и Черкасской областях (111-118,9%), а самый низкий – в АР Крым, Волынской области и Севастополе (99,2-99,5%).

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,9% до 238,3 грн.

При этом, за первые 6 месяцев 2013 года с населением было заключено 38,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 127,3 млн грн.

Напомним, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле 2013 года по сравнению с мартом, снизилась на 7,6 до 12,856 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.